Paris (SID) - Nach einer Bombendrohung gegen das Hotel der deutschen Fußball-Weltmeister in Paris hat die örtliche Polizei Entwarnung gegeben. Bei der Durchsuchung der zwischenzeitlich evakuierten Nobel-Herberge Molitor in der Straße "Nungesser et Coli" im 16. Arrondissement am Freitag sei nichts Auffälliges gefunden worden, hieß es auf Anfrage.

Die Absage des Länderspiels am Abend (21.00 Uhr/ARD) gegen Frankreich im Stade de France stand nach Angaben von DFB-Teammanager Oliver Bierhoff aber nicht zur Debatte. "Das war ein großer Schreck, alles ist dann aber sehr professionell und toll verlaufen", sagte Bierhoff nach der Rückkehr der Mannschaft, die am Stade Roland Garros in Sicherheit gebracht worden war, kurz vor 14.00 Uhr: "Jetzt herrscht erst einmal Erleichterung vor. Jeder ist glücklich, dass es keine Gefahrenzone mehr gibt."

Die Ermittlungen der Behörden dauerten an, sagte Bierhoff weiter. Eine vorzeitige Abreise der Mannschaft sei jedoch nicht infrage gekommen. "So etwas kann in jedem Land der Welt passieren. Die Vorbereitung ist natürlich ein bisschen gestört, aber das soll keine Ausrede sein", sagte er.