Paris (SID) - Während des Fußball-Länderspiels zwischen Frankreich und Weltmeister Deutschland sind in Paris mindestens 39 Menschen ermordet worden, zudem gibt es rund 50 Schwerverletzte. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP.

Nach mehreren Medienberichten soll es in der Nähe des Stadions drei Explosionen mit drei Toten gegeben haben. Zudem meldete die Polizei eine Geiselnahme in der Konzerthalle Bataclan, bei der es mindestens 15 Todesopfer gegeben haben soll. Frankreichs Staatspräsident Francois Hollande rief kurz vor Mitternacht den Notstand aus und sagte den Attentätern den erbitterten Kampf an. Die Grenzen des Landes wurden geschlossen.

Während des ersten Halbzeit des Spiels im Stade de France war ein lauter Knall zu hören gewesen, der zunächst nicht zuzuordnen war. Schnell machte die Nachricht die Runde, Hollande verließ zur Halbzeit das Stadion, er begab sich in das Innenministerium, wo ein Krisenstab eingerichtet wurde. Die Arena wurde vorübergehend abgeriegelt, niemand durfte sie betreten oder verlassen, über dem Stadion kreisten Hubschrauber.