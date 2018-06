Paris (dpa) - Entwarnung in Paris: Nach der Bombendrohung gegen ihr Hotel kann die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder in ihre Zimmer zurück. Erste Mitglieder des DFB-Trosses durften die Luxusherberge rund zwei Stunden nach der vorübergehenden Räumung wieder betreten, wie vor Ort zu beobachten war. Die Vorbereitung der Mannschaft auf das Länderspiel am Abend gegen EM-Gastgeber Frankreich war durch einen Drohanruf vorübergehend gestört worden. Die Pariser Polizei durchsuchte das Hotel unter anderem mit Spürhunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.