Gianyar (AFP) Um ein Zeichen zur Verantwortung von Männern bei der Familienplanung zu setzen, hat am Freitag erneut ein sogenannter Welt-Sterilisationstag stattgefunden. Der weltweite Aktionstag begann auf der indonesischen Insel Bali mit den ersten sechs Männern, die sich dem Eingriff unterzogen. Weitere Vasektomien fanden etwa in Indien, den USA und Spanien statt. Weltweit wollten tausende Männer am dritten World Vasectomy Day teilnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.