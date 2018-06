Sindschar (AFP) Irakische Kurdenkämpfer haben die Stadt Sindschar nach eigenen Angaben aus den Händen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert. Sindschar sei "befreit", sagte der Präsident der autonomen Kurdenregion, Massud Barsani, am Freitag bei einer Pressekonferenz nahe der Stadt. Am Morgen waren kurdische Peschmergatruppen in das im Sommer vergangenen Jahres vom IS eroberte Sindschar einmarschiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.