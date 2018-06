Washington (dpa) - Die USA haben bei einem Luftangriff in Syrien den berüchtigten Mörder aus den Enthauptungsvideos der Terrormiliz IS ins Visier genommen. Wie ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums in der Nacht mitteilte, erfolgte der Angriff in der IS-Hochburg Rakka. Ob der Brite Mohammed Emwasi, bekannt als "Dschihadi John", dabei getötet wurde, blieb zunächst unklar. "Wir prüfen die Ergebnisse des nächtlichen Einsatzes", sagte der Pentagon-Sprecher. "Dschihadi John" war erstmals im Enthauptungsvideo des US-Journalisten James Foley im August 2014 aufgetaucht.

