Wallenfels (dpa) - Die in Bayern gefundenen Babyleichen sollen noch heute obduziert werden. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken.

Die sterblichen Überreste von insgesamt sieben Säuglingen waren am Donnerstagnachmittag in einem Anwesen in Wallenfels (Landkreis Kronach) gefunden worden. "Ermittlungstaktische Erwägungen sprechen im Moment dagegen, die Informationen scheibchenweise herauszugeben", sagte der Sprecher. Damit bleibt zunächst auch weiterhin unklar, wer in dem Haus in Wallenfels wohnt.