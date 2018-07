Wallenfels (dpa) - Die Polizei hat in Oberfranken in einem Anwesen sterbliche Überreste von Säuglingen gefunden. Die genauen Umstände liegen noch im Dunkeln. Um wie viele tote Babys es sich handelt, könne man noch nicht sagen, teilte eine Sprecherin mit. Auch weitere Einzelheiten sind noch unklar - etwa wer in dem Haus in Wallenfels wohnt und wie lange die Kinder schon tot sind. Für heute hat die Staatsanwaltschaft Coburg weitere Informationen angekündigt.

