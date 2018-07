Wallenfels (dpa) - Die Polizei hat die Leichen von sieben Babys in einem Haus in Oberfranken gefunden. Rechtsmedizinische Untersuchungen müssten nun zeigen, ob es möglicherweise noch mehr tote Körper sein könnten, sagte eine Polizeisprecherin. Die Leichen seien in einem schlechten Zustand. Bei dem Fund dürfte es sich um einen der schlimmsten Fälle dieser Art in den vergangenen Jahren in Deutschland handeln. Die grausige Entdeckung machte die Polizei in der Wohnung einer 45 Jahre alten Frau in Wallenfels im Landkreis Kronach. Sie konnte bislang noch nicht angetroffen und befragt werden.

