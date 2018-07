Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Julia Roberts (48) ist nach eigenen Worten auf einer öffentlichen Toilette um ein Autogramm gebeten worden. Das erzählte die Oscar-Preisträgerin ("Erin Brockovich") in der amerikanischen Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live".

Vor Jahren sei sie in ihrer Heimat im US-Bundesstaat Georgia in einem Kino gewesen und nach dem Film zur Toilette gegangen, erzählte der Hollywood-Star. Plötzlich habe sie jemand gefragt: "Mädchen in Kabine eins, hast du in 'Mystic Pizza' mitgespielt?" Dann seien ihr ein Papier und ein Kugelschreiber unter der Tür der Toilettenkabine hindurch gereicht worden, sagte Roberts.

Im Film "Mystic Pizza" (deutscher Titel: "Pizza Pizza - Ein Stück vom Himmel") spielte Roberts eine ihrer ersten großen Rollen.

Julia Roberts bei Jimmy Kimmel