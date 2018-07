Rostock (dpa) - Nach der Einführung von Grenzkontrollen durch Schweden ist die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern wartenden Flüchtlinge um weit mehr als die Hälfte gesunken. "Bei uns haben noch 352 Flüchtlinge in Rostock und 70 in Prora auf Rügen übernachtet", sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze. Gestern seien es noch etwa 1000 Flüchtlinge gewesen. Rund 300 Menschen seien trotz der Kontrollen mit Fähren nach Schweden gefahren. Schweden hatte gestern die Grenzkontrollen für mindestens zehn Tage wieder eingeführt. Kontrolliert wird schon beim Kauf des Tickets.

