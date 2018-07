São Paulo (dpa) - Seit 2007 fährt Lewis Hamilton in der Formel 1. Der Brite hat mittlerweile 43 Grand-Prix-Erfolge auf seinem Konto. Auf insgesamt 18 Kursen siegte er mindestens einmal.

Nur auf drei Strecken der aktuellen Formel-1-Landkarte konnte der dreimalige Weltmeister noch nicht gewinnen: dem Autódromo José Carlos Pace in São Paulo, dem Red Bull Ring in Spielberg und dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt. Hamiltons beste Platzierung in Brasilien datiert aus dem vergangenen Jahr. Damals raste er hinter Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg auf Rang zwei.

