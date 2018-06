Berlin (dpa) - Auf ihrem neuen Album "Weihnachten" singt Schlagerstar Helene Fischer ein Duett mit dem vor 17 Jahren gestorbenen Sänger Frank Sinatra. Möglich gemacht hat die Version von "Have Yourself A Merry Little Christmas" die moderne Computertechnik.

Es sei ein "unfassbares Glück", auf einer Platte mit ihm und anderen Legenden singen zu können, kommentierte Fischer (31) zur Veröffentlichung ihres siebten Albums am Freitag.

Der Sänger "mit der schönsten Stimme Deutschlands" ist für die deutsche Schlager-Queen Xavier Naidoo. Den Mannheimer holte sie sich für eine gemeinsame Version von "Vom Himmel hoch, da komm' ich her" ins Studio.

Für ihre neue Platte hat Fischer 35 Weihnachtssongs eingesungen. Neben deutschem Kulturgut wie "Stille Nacht" und "O Tannenbaum" sowie den Kirchenliedern "Ave Maria" und "Tochter Zion" sind auf dem Album auch 17 amerikanische Christmas-Songs zu hören.