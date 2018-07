Hebron (AFP) Bei einem Angriff südlich der Stadt Hebron im Westjordanland sind am Freitag zwei Israelis erschossen worden. Die israelische Armee ging nach eigenen Angaben davon aus, dass die Israelis in ihrem Auto aus einem Hinterhalt angegriffen und die Schüsse von Palästinensern abgefeuert wurden. In dem Wagen befanden sich mehrere Insassen, tödlich getroffen wurden ein Mann und sein Sohn, darüber hinaus gab es zwei Verletzte. Der Überfall ereignete sich in der Nähe der jüdischen Siedlung Otniel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.