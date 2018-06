Oslo (AFP) Die norwegischen Polizisten müssen ihre Waffen wieder ablegen, weil die Bedrohung durch islamistische Anschläge nicht mehr so hoch ist wie vor einem Jahr. Polizeichef Odd Reidar Humlegard teilte am Freitag in Oslo mit, dass den 6000 uniformierten Beamten das Waffentragen ab dem 17. November wieder untersagt ist - ab dann müssen die Pistolen wieder in den Streifenwagen bleiben.

