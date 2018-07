London (SID) - WAS STEHT AN?

Das ATP-Saisonfinale (World Tour Finals) der besten acht Tennisprofis des Jahres findet vom 15. bis zum 22. September zum siebten Mal nacheinander in London statt. Austragungsort ist die o2-Arena (ehemals Millennium Dome), mindestens bis 2018 wird das Turnier in London steigen. Früher hieß das Turnier Masters (1970 bis 1989), ATP-Weltmeisterschaft (1990 bis 1999) und Masters Cup (2000 bis 2008).

WER IST QUALIFIZIERT, UND WER SPIELT GEGEN WEN?

Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1), Andy Murray (Großbritannien/Nr. 2), Roger Federer (Nr. 3), Stan Wawrinka (beide Schweiz/Nr. 4), Rafael Nadal (Spanien Nr. 5), Tomas Berdych (Tschechien/Nr. 5), David Ferrer (Spanien/Nr. 7), Kei Nishikori (Japan/Nr. 8). Ersatzspieler: Richard Gasquet (Frankreich).

Schon in der Gruppenphase kommt es zum Duell zwischen Djokovic und Federer, außerdem sind Berdych und Nishikori in der Gruppe "Stan Smith" dabei. In der anderen Vierergruppe "Ilie Nastase" spielen Murray, Nadal, Wawrinka und Ferrer gegeneinander.

Deutsche Profis sucht man seit Jahren vergeblich beim Saisonfinale. Als letzter stand Rainer Schüttler 2003 im Teilnehmerfeld. Boris Becker gewann das Turnier dreimal (1988, 1992, 1995), Michael Stich einmal (1993).

WER IST DER FAVORIT?

Novak Djokovic! Der Schützling der deutschen Tennis-Ikone Boris Becker spielt eine historische Saison. Zehn Titel hat Djokovic gewonnen - darunter der Rekord von sechs Masters-Siegen und die Erfolge bei den Grand Slams in Melbourne, Wimbledon und New York. In den vergangenen drei Jahren triumphierte er in London. Nie zu unterschätzen ist in der Halle zudem Rekordchampion Roger Federer (6 Titel). Im vergangen Jahr fiel das Endspiel zwischen den Dauerrivalen aus, weil sich Federer am Rücken verletzt hatte.

WIE IST DER MODUS?

Gespielt wird wie gewohnt zunächst im Round-Robin-System, das heißt, die vier Halbfinalisten werden in zwei Vierergruppen ermittelt. Jedes Match geht über zwei Gewinnsätze, 2007 in Shanghai wurde das Finale zum letzten Mal über drei Gewinnsätze ausgetragen.

ZAHLEN BITTE!

Sechs Millionen Dollar (ca. 5,6 Mio. Euro) werden insgesamt im Einzel und Doppel ausgeschüttet. Dem ungeschlagenen Sieger im Einzel winken 2,228 Millionen Dollar (ca. 2,08 Mio. Euro) Preisgeld und 1500 Weltranglistenpunkte.