London (AFP) Nach dem US-Luftangriff auf den durch Videos von der Enthauptung westlicher Geiseln berüchtigten britischen IS-Kämpfer "Jihadi John" ist dessen Tod noch nicht bestätigt. Es sei "noch nicht sicher, dass der Angriff erfolgreich war", sagte der britische Premierminister David Cameron am Freitag in London. Aktivisten in Syrien hatten berichtet, ein ranghohes britisches IS-Mitglied sei bei dem Angriff nahe Raka getötet worden.

