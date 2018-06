Miami (AFP) Jedes 45. Kind in den USA hat autistische Züge. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) zum Jahr 2014 hervor. Damit stieg die Zahl von Kindern mit dieser Entwicklungsstörung binnen weniger Jahre fast um das Doppelte. In den Jahren zwischen 2011 und 2013 war es noch eines von 80 Kindern gewesen.

