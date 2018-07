Los Angeles (AFP) Ein lesbisches Ehepaar aus dem US-Bundesstaat Utah wehrt sich gegen die Entscheidung eines Jugendrichters, der den beiden Frauen ihre kleine Pflegetochter wegnehmen will. "Wir lieben sie und sie liebt uns, und wir haben nichts falsch gemacht", sagte Beckie Peirce der Zeitung "Salt Lake Tribune". "Laut dem Gesetz, so wie ich es verstehe, kann jedes rechtmäßig verheiratete Paar Kinder in Pflege nehmen und adoptieren", fügte sie hinzu.

