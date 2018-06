Miami (AFP) In den USA ist ein Polizist gefeuert worden, der im Oktober im Bundesstaat Florida einen Schwarzen erschossen hatte. Wie die Stadtverwaltung von Palm Beach Gardens am Donnerstag mitteilte, wurde Nouman Raja wegen der tödlichen Schüsse auf den Musiker Corey Jones aus dem Polizeidienst entlassen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern den Angaben zufolge aber noch an.

