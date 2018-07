Washington (AFP) Zwei B-52-Kampfjets der US-Luftwaffe haben sich einer umstrittenen Inselgruppe im Südchinesischen Meer genähert und sind deshalb von der chinesischen Flugsicherung verwarnt worden. Die Kampfjets seien "bei einem Routine-Einsatz in internationalem Luftraum in der Umgebung der Spratly-Inseln" unterwegs gewesen, erklärte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Donnerstag. Es seien zwei Verwarnungen der chinesischen Flugsicherung empfangen worden. Beide Jets hätten "ihren Einsatz ohne Zwischenfälle fortgesetzt". Der Einsatz sei "zu jeder Zeit in Einklang mit internationalem Recht" erfolgt.

