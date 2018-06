Washington (AFP) Die US-Regierung hat nach dem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl in Myanmar eine Verfassungsänderung gefordert, die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi den Weg ins Präsidentenamt ebnen würde. Washington habe in den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Verfassungsreform eine Voraussetzung für einen "vollständigen Übergang hin zu einer demokratischen, zivilen Herrschaft" in dem südostasiatischen Land sei, erklärte der außenpolitische Berater von Präsident Barack Obama, Ben Rhodes, am Donnerstag.

