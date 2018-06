Berlin (AFP) Angesichts der Terror-Anschläge in Paris hat die Polizei in Berlin ihre Sicherheitsvorkehrungen insbesondere bei französischen Einrichtungen verstärkt. "Wir haben unsere Schutzmaßnahmen noch in der Nacht angepasst", sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag. Zur Art und Weise wollte die Polizei keine Einzelheiten nennen. Die französische Botschaft am Pariser Platz wurde abgesperrt. Die Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt.

