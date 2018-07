Köln (AFP) Die 30-jährige Nadja Sidikjar aus Dresden trägt den höchsten Gewinn aller Zeiten bei der RTL-Spielshow "Wer wird Millionär?" heim. In der Jackpot-Sondersendung gewann die freiberufliche Kommunikationstrainerin am Freitagabend rund 1,5 Millionen Euro. Mit dem Geld möchte sie auch ihre Freundin unterstützen, die an Multipler Sklerose erkrankt ist, und der sie einen Treppenlift kaufen möchte, wie der Sender RTL am Samstag mitteilte.

