Wallenfels (AFP) Nach dem Fund von acht Babyleichen im oberfränkischen Wallenfels hat die Mutter die Tötung mehrerer lebend geborener Kinder teilweise gestanden. Der Haftrichter ordnete wegen dringenden Tatverdachts des Mordes Untersuchungshaft für die 45-Jährige an, wie die bayerische Polizei am Samstag mitteilte. Sie hatte die Frau am Freitagabend festgenommen und anschließend vernommen. Der ebenfalls festgenommene Lebensgefährte der Frau wurde den Angaben zufolge wieder entlassen.

