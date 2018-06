Berlin (AFP) Angesichts der Terror-Anschläge von Paris tritt am Samstag gegen Mittag das Sicherheitskabinett im Bundeskanzleramt in Berlin zusammen. Ein Regierungssprecher wollte keine Angaben zu den Teilnehmern und der genauen Uhrzeit machen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat einen Auftritt beim Landesparteitag der CDU in Sachsen stark abgekürzt und ist nach Angaben seines Ministeriums bereits unterwegs nach Berlin. Er werde vor der Sitzung des Sicherheitskabinetts mit Vertretern der Sicherheitsbehörden zusammentreffen, sagte eine Sprecherin. Dazu gehören das Bundeskriminalamt, der Verfassungsschutz und die Bundespolizei.

