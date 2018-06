Paris (AFP) Nach der Terror-Serie in Paris haben Frankreichs Staatschef François Hollande und US-Präsident Barack Obama in einem Telefonat eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus vereinbart. "Sie haben ihr Engagement bekräftigt, im Kampf gegen den Terrorismus eng zusammenzuarbeiten", sagte ein Mitarbeiter Hollandes am Samstagmorgen der Nachrichtenagentur AFP. Beide Regierungen würden in den kommenden Stunden und Tagen ihre Informationen austauschen.

