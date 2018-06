Paris (AFP) Es ist der schlimmste Anschlag in der Geschichte Frankreichs: Bei einer Anschlagserie in Paris sind am Freitagabend mindestens 120 Menschen getötet worden. Alleine bei einem Angriff auf eine ausverkaufte Konzerthalle gab es nach Polizeiangaben etwa hundert Todesopfer. Präsident François Hollande sprach von "Terrorangriffen von einem bisher nie dagewesenen Ausmaß", verhängte den Ausnahmezustand für ganz Frankreich und mobilisierte das Militär.

