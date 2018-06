Paris (AFP) Die Zahl der Toten bei der Terror-Serie in Paris ist auf 127 gestiegen. Es gebe außerdem 180 Verletzte, von denen 80 sich in einem besonders dramatischen Zustand befänden, sagten Polizeivertreter am Samstagmorgen.

