Paris (SID) - Nach den Terror-Anschlägen von Paris hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihre Pläne geändert. Das Team, das am Samstagmorgen gegen 10.00 Uhr nach dem Länderspiel gegen Frankreich (0:2) auf dem Frankfurter Flughafen landete, wird am Sonntag nicht nach Hannover weiterreisen. "Alle Termine morgen sind gestrichen", hieß es in einer DFB-Mitteilung.

Ob die Weltmeister am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Hannover zum letzten Länderspiel des Jahres gegen die Niederlande antreten werden, blieb offen. Beim DFB geht die Tendenz aber dazu, die Begegnung auszutragen.

"Das Spiel steht erst mal, wir werden da aber intern darüber sprechen", sagte Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff bei n-tv. DFB-Interimspräsident Reinhard Rauball meinte: "Wir werden eine Nacht darüber schlafen und dann sehen, wie wir die Dinge am Dienstag angehen oder nicht angehen. Aber ich bin der Meinung, dass man dem Terror nicht weichen sollte."

Die Mannschaft hatte nach DFB-Angaben nach dem Länderspiel in St. Denis bis zum Morgen im Stade de France ausgeharrt und sei von dort direkt zum Flughafen gebracht worden. "Alles andere wird im Laufe des Tages entschieden. Wir sind froh, dass wir die Abreise organisieren konnten", sagte der DFB-Sicherheitsbeauftragte Hendrik Große Lefert dem SID.

Zunächst hieß es, die Weltmeister hätten das Stadion um 2.15 Uhr in Kleinbussen verlassen. Das stellte sich nun als von Sicherheitsgründen motiviertes Manöver heraus. Ursprünglich sollte die DFB-Auswahl am Sonntag nach Hannover fliegen.

Am Freitagabend war es während der Niederlage der deutschen Elf gegen den kommenden EM-Gastgeber Frankreich zu mehreren Selbstmordattentaten in der Stadt gekommen, zwei Bomben waren in Stadionnähe detoniert. Bereits am Vormittag wurde die Mannschaft von einem Bombenalarm im Hotel Molitor aufgeschreckt, wo die DFB-Delegation untergebracht worden war. Erst nach mehreren Stunden und der Entwarnung konnten sie in das zwischenzeitlich evakuierte Quartier zurück.

Die Nationalmannschaft gedachte auf ihrer Facebook-Seite der Opfer und postete in der Nacht zum Samstag ein neues Titelbild mit der in weiß gehaltenen Botschaft "#Nous sommes unis" ("Wir sind vereint") auf schwarzem Grund. Auch einige Nationalspieler, darunter Lukas Podolski ("#prayforparis"), zeigten in den sozialen Netzwerken ihre Anteilnahme.