Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. November 2015

6. Kalenderwoche

318. Tag des Jahres

Noch 47 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Alberich, Bernhard, Nikolaus, Sidonius

HISTORISCHE DATEN

2014 - Deutschland ratifiziert die UN-Konvention gegen Korruption

als eines der weltweit letzten Länder.

2013 - Die Eurogruppe gibt in Brüssel grünes Licht für den Ausstieg

Irlands und Spaniens aus dem Euro-Rettungsschirm.

2010 – In Abu Dhabi wird der 23-jährige Sebastian Vettel neuer

Formel-1-Weltmeister. Er ist nach Michael Schumacher der

zweite deutsche Titelträger und der bis dahin jüngste

Champion in der Formel 1.

2005 - Berlin erhält als erste deutsche Stadt den UNESCO-Titel

"Stadt des Designs" und wird damit in das globale Netzwerk

der kreativen Städte "Creative Cities Network" aufgenommen.

1990 - Deutschland und Polen unterzeichnen den deutsch-polnischen

Grenzvertrag, in dem unter anderem die Oder-Neiße-Linie als

polnische Westgrenze bestätigt wird.

1960 - Nahe des Bahnhofs Steblova in der Tschechoslowakei kollidiert

ein Triebwagen mit einem Personenzug. 117 Menschen sterben.

1940 - In der Nacht zum 15. November wird das Zentrum der englischen

Stadt Coventry bei einem Bombenangriff der deutschen

Luftwaffe fast vollständig zerstört.

1930 - Der Bildtelegrafendienst zwischen Deutschland und den USA

wird aufgenommen.

1887 - In Kopenhagen wird August Strindbergs Trauerspiel in drei

Akten "Der Vater" uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

1995 - dpa meldet: Starke Nerven bewiesen zwei Chinesinnen, die

zwölf Tage mit 888 Schlangen in einem 30 Quadratmeter großen

Glaskäfig verbrachten und damit einen neuen Rekord

aufstellten.

GEBURTSTAGE

1948 - Prinz Charles (67), britischer Thronfolger

1930 - Pierre Bergé (85), französischer Manager, Mitbegründer und

Manager des Modehauses Yves Saint Laurent

1925 - Carola Stern, deutsche Schriftstellerin und Journalistin

("Doppelleben"), gest. 2006

1910 - Eric Malpass, britischer Schriftsteller ("Morgens um sieben

ist die Welt noch in Ordnung"), gest. 1996

1840 - Claude Monet, französischer Maler ("Die Brücke von

Argenteuil"), gest. 1926

TODESTAGE

2005 - Diana Kempff, deutsche Schriftstellerin ("Fettfleck"),

geb. 1945

1975 - Max Ackermann, deutscher Maler ("Ruhende"), geb. 1887