London (AFP) Nach dem Fund eines verdächtigen Gepäckstücks am Londoner Flughafen Gatwick ist ein Terminal geräumt worden. Ein Mann, der das Gepäckstück abgestellt habe, sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Sprengstoffexperten seien vor Ort, hieß es weiter. Noch sei es zu früh, Angaben zum Inhalt des Gepäckstücks zu machen, sagte Polizeisprecher Nick May.

