São Paulo (dpa) - Formel-1-Pilot Nico Rosberg hat sich in der Qualifikation zum Großen Preis von Brasilien die Pole Position gesichert. Der gebürtige Wiesbadener verwies seinen Mercedes-Stallrivalen Lewis Hamilton in São Paulo nur knapp auf den zweiten Platz. Für Rosberg war es die fünfte Pole Position in Serie. Hinter dem Silberpfeil-Duo wurde Ferrari-Star Sebastian Vettel Dritter. Force-India-Pilot Nico Hülkenberg geht nach einem starken Auftritt von Rang fünf ins vorletzte Saisonrennen morgen.

