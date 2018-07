Bratislava (AFP) Bei ihrem Versuch, mit einem Hubschrauber in die EU zu gelangen, sind jüngsten Angaben zufolge sieben Einwanderer und der ukrainische Pilot im Osten der Slowakei ums Leben gekommen. Bei den Flüchtlingen habe es sich um fünf Männer und zwei Frauen aus Afghanistan gehandelt, sagte ein Sprecher des slowakischen Innenministeriums am Samstag in Bratislava.

