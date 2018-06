London (SID) - Die Organisatoren des am Sonntag beginnenden ATP-Saisonfinales der besten acht Tennisprofis des Jahres in London haben mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen auf die verheerenden Terroranschläge in Paris reagiert. So sei die Mitnahme von Essen und Getränken verboten, zudem würden alle Taschen untersucht, teilte ein ATP-Sprecher mit. Besucher sind angehalten, nur mit wenig und kleinem Gepäck anzureisen, und sollen mehr Zeit für die Kontrollen einkalkulieren.

Beim Saisonfinale kommt es schon in der Gruppenphase zum Duell der Superstars Novak Djokovic (Serbien) und Roger Federer (Schweiz).