Damaskus (dpa) - Der syrische Machthaber Baschar al-Assad hat den Westen für die Ausbreitung des Terrors mitverantwortlich gemacht. Die Terror-Angriffe in Paris vom Freitag seien untrennbar damit verbunden, was seit fünf Jahren in Syrien passiere.

Das sagte Assad der amtlichen Nachrichtenagentur SANA zufolge bei einem Treffen mit einer Delegation französischer Politiker und Medienvertreter.

"Die fehlgeleitete Politik der westlichen Staaten, vor allem Frankreichs (...) haben zur Expansion des Terrorismus beigetragen", sagte Assad.

In Wien suchen derzeit die Außenminister und Vertreter aus 17 Staaten Auswege aus dem Bürgerkrieg in Syrien. Darunter sind die fünf UN-Vetomächte, Deutschland, der Iran und Saudi-Arabien. Die Rolle Assads ist ein Streitpunkt, westliche Länder fordern seinen Rücktritt.