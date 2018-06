Paris (dpa) - Der französische Präsident François Hollande hat die Terror-Serie von Paris mit mehr als 120 Toten als Kriegsakt bezeichnet. "Was sich gestern ereignet hat, ist ein Kriegsakt, und dem gegenüber, muss das Land die angemessenen Entscheidungen treffen", sagte Hollande nach Angaben des Twitter-Accounts des Elysée-Palasts. "Das ist ein Akt absoluter Barbarei", sagte Hollande weiter. Bei den Anschlägen, die sich an mindestens sechs verschiedenen Orten in Paris und einem Vorort ereignet hatten, waren gestern abend mindestens 128 Menschen getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.