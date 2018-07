Berlin (dpa) - Nach den Terror-Anschlägen von Paris will Kanzlerin Angela Merkel bei einem Krisentreffen mit ihren zuständigen Ministern über mögliche Konsequenzen beraten. Nach dpa-Informationen ist die Sitzung für 13.00 Uhr im Kanzleramt angesetzt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière will zudem mit den Vertretern der Sicherheitsbehörden des undes in Berlin über Konsequenzen aus den Attentaten beraten. Kanzlerin Angela Merkel hat Frankreich "jedwede Unterstützung" zugesichert, die Deutschland bieten könne. Dieser Angriff auf die Freiheit "meint uns alle", sagte Merkel.

