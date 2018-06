London (dpa) - Ein Terminal des Londoner Flughafens Gatwick ist am Samstagvormittag aus Sicherheitsgründen geräumt worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mann festgenommen; ein verdächtiger Gegenstand werde untersucht.

"Wegen eines Vorfalls wurde das Nordterminal als Vorsichtsmaßnahme evakuiert", teilte der Flughafen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Zusätzliche Mitarbeiter sind vor Ort und kümmern sich um die Passagiere."

Der Polizei zufolge wurde das Terminal wegen des "verdächtigen Verhaltens" eines Mannes geräumt, der einen Gegenstand am Flughafen zurückgelassen habe. "Wir untersuchen die Umstände des Vorfalls", sagte Nick May von der Polizei in Sussex. "Es ist jedoch noch zu früh zu sagen, worum es sich handelt."

Aufgrund der Terroranschläge in Paris vom Freitagabend sei man bei solchen Vorfällen besonders aufmerksam. "Es ist daher am besten, wenn wir die Sache sehr ernst nehmen."

Flughafen auf Twitter

Mitteilung Polizei Sussex