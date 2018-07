Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Terror-Anschläge in Paris als "Inferno des Terrors" bezeichnet und Frankreich die Solidarität und Anteilnahme Deutschlands zugesichert. "In dieser Stunde des Leidens und der Verzweiflung in Frankreich stehen wir fest an der Seite unserer französischen Freunde", sagte Steinmeier nach Angaben des Auswärtigen Amtes am Samstagmorgen am Rande der Syrien-Gespräche in Wien.

