New York (AFP) Aus Solidarität mit Frankreich nach der Terror-Serie in Paris ist die gewaltige Antenne des New Yorker One World Trade Center in der Nacht zum Samstag in den französischen Nationalfarben erstrahlt. "Heute und in den kommenden Tagen wird New York das One World Trade Center in blau, weiß und rot erleuchten", sagte Gouverneur Andrew Cuomo. "Wir sind in ernster Solidarität mit dem französischen Volk verbunden."

