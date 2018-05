Houston (SID) - Auch ohne den erstmals in dieser Saison pausierenden Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks das Texas-Duell gegen die Houston Rockets in der nordamerikanischen Profiliga NBA gewonnen und damit ihren dritten Sieg in Folge gefeiert. Beim überzeugenden 110:98 der Mavs schonte Coach Rick Carlisle außer dem 37 Jahre alten Deutschen auch Wesley Matthews und Chandler Parsons.

NBA-Champion Golden State Warriors gewann auch sein elftes Saisonspiel. Beim 107:99 n.V. über die Brookly Nets war MVP Stephen Curry mit 34 Punkten erneut der überragende Spieler.

Derweil mussten die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James einen Dämpfer hinnehmen. Nach acht Siegen aus den ersten neun Spielen, ihrem besten Saisonstart seit 39 Jahren, verlor der Vizemeister mit 105:108 bei den Milwaukee Bucks.

Derweil kassierten die Philadelphia 76ers beim 83:92 bei den San Antonio Spurs die zehnte Niederlage im zehnten Saisonspiel - am Montag trifft Philadelphia auf Dallas und Nowitzki.