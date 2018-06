Berlin (AFP) AfD-Parteichefin Frauke Petry will voraussichtlich zum Jahresende als Alleingeschäftsführerin des von ihr gegründeten Chemieunternehmens zurücktreten. "Bundespolitik, plus Landtag, plus Landesverband, plus Familie, plus Firma - das geht nicht", sagte die 40-jährige Petry der "Welt am Sonntag". "Meine Kinder sollen mir auch später nicht vorwerfen, dass ich überhaupt nicht mehr für sie da war", fügte die Mutter von vier Kindern hinzu. Sie ist auf Bundesebene und in Sachsen Parteivorsitzende der AfD.

