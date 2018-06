Berlin (AFP) Die Zahl der aus Deutschland stammenden islamistischen Gefährder liegt laut einem Bericht der "Berliner Zeitung" bei rund 300 und ist seit Monaten konstant. Sie liege ziemlich genau so hoch wie Anfang des Jahres, als in Paris die erste Anschlagsserie von Islamisten stattfand, berichtete die Online-Ausgabe der Zeitung am Sonntag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die Einstufung als Gefährder rechtfertigt und erfordert demnach eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung. Nicht alle Gefährder leben nach Angaben aus den Kreisen derzeit auch in Deutschland.

