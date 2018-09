Neubrandenburg (AFP) In einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Trassenheide in Mecklenburg-Vorpommern hat es in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Nach Angaben der Polizei brannte in dem Ostseebad ein zweigeschossiges Haus mit vier Wohnungen ab. In dem früheren Verwaltungsgebäude sollten demnach in der kommenden Woche 15 Flüchtlinge einziehen. Es sei nun nicht mehr bewohnbar, erklärte die Polizei.

