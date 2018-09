Antalya (AFP) Dunkle Limousinen, freundliches Händeschütteln, Aufstellen fürs Familienfoto - auf den ersten Blick wirkt alles wie immer beim Auftakt zum G-20-Gipfel im sonnigen Antalya. Doch das Treffen der großen Industrienationen in der Türkei ist durch die Anschläge von Paris "ein anderes" geworden, stellt Gastgeber Recep Tayyip Erdogan gleich zu Beginn am Sonntagmittag klar. Terrorismus und Flüchtlingskrise - die beiden für das Abendessen vorgesehenen Themen rücken in den Mittelpunkt. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch innenpolitisch heiße Eisen.

