Antalya (AFP) Gemeinsam gegen den Terror - dieses Zeichen soll kurz nach den Anschlägen in Paris vom G-20-Gipfel in Antalya ausgehen. "Wir setzen hier ein entschlossenes Signal, dass wir stärker sind als jede Form von Terrorismus", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Rande der Beratungen vom Sonntag. Der türkische Präsident und Gastgeber Recep Tayyip Erdogan rief zu einer "harten" Anti-Terror-Botschaft auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.