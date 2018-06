Paris (AFP) Nach den Pariser Anschlägen verfolgen die Ermittler eine heiße Spur nach Brüssel: Zwei der toten Attentäter seien Franzosen gewesen, die zuletzt in Belgien gelebt hätten, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Bei Paris wurde ein von den Attentätern in Belgien gemieteter Seat mit zwei Kalaschnikows gefunden, zudem wurde ein aus Brüssel stammender Bruder eines Attentäters zur Fahndung ausgeschrieben.

