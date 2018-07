Berlin (AFP) Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat nach der Anschlagserie in Paris vor vorschnellen Rufen nach einer militärischen Reaktion der Nato gewarnt. In dem Militärbündnis müsse "mit großer Ruhe und Besonnenheit" über die Anschläge gesprochen werden, sagte von der Leyen am Sonntag vor Journalisten in Berlin. Sie rate mit Blick auf den Terrorismus zur Besonnenheit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.