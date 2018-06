Berlin (AFP) Im vergangenen Jahr ist so vielen Haushalten wie noch die der Strom abgedreht worden. Die Energieversorger sperrten die Lieferung in fast 352.000 Fällen, wie "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und "Spiegel Online" unter Berufung auf den neuen Monitoring-Bericht von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt berichteten. Das waren demnach so viele wie nie zuvor. Im Jahr 2013 waren laut "Spiegel Online" rund 345.000 Stromsperren verhängt worden, 2012 rund 320.000.

